США, Британия и Франция нанесли удары по Сирии

Коалиция во главе с США нанесла удары по Дамаску и провинции Хомс. Ущерб для сирийской армии еще предстоит подсчитать.

В ночь с пятницы на субботу, ровно в 4 утра по дамасскому времени президент США Дональд Трамп объявил о начале бомбардировки Сирии в ответ на предполагаемое применение режимом Башара Асада химического оружия против мирного населения в городе Дума.

"Сограждане-американцы, недавно я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать нанесение высокоточных ударов по целям, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада", - заявил Дональд Трамп.

"В 2013 году президент Путин обещал миру, что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия. Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ - это прямой результат провала России по исполнению этого обещания", - добавил он.

Главными целями коалиции, в которую вошли Великобритания, США и Франция, стали научно-исследовательский центр в Дамаске, предположительно связанный с производством химоружия. А также два склада химоружия в провинции Хомс. По данным СМИ, огонь попали также штаб Республиканской гвардии Сирии, аэропорт Мезза в Дамаске и аэропорт Ад-Думейр в Восточной Гуте, передает ВВС.

По состоянию на 8 утра субботы было известно, что по территории Сирии союзниками было выпущено от 30 до 100 ракет. Часть из них своей цели не достигла и была сбита.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что при ударе было использовано вдвое больше ракет, чем в прошлом году. В апреле 2017 года после химической атаки в городе Хан-Шейхун американские эсминцы выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных войск Эш-Шайрат.

В минобороны России заявили, что значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса "воздух-земля" были сбиты на подлете к целям. По данным российского военного ведомства, при отражении удара были применены сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук"' и "Квадрат", произведенные в СССР более 30 лет назад.

Новый удар по Сирии стал одним из сложных испытаний для и без того непростых российско-американских отношений. После известий о химической атаке в Думе президент США Дональд Трамп еще 9 апреля пообещал принять жесткие меры в отношении Дамаска в течение 24-48 часов. К вечеру 11 апреля, когда все уже ждали удара, США сформировали коалицию, в которую вошли также Великобритания и Франция.