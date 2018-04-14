Украинцев предупредили о ночных заморозках, а в Молдове - тепло, как летом

В Украине ночью ожидаются заморозки, сообщили в Укргидрометцентре. Отмечается, что в ближайшие сутки погоду на большей части территории Украины будет определять сухая и относительно теплая воздушная масса.

В Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью ожидаются заморозки 0-4 градуса. На остальной территории прогнозируют 6-11 градусов тепла, днем 17-22 градусов. В западных областях будет до 25 градусов тепла, на востоке и побережье морей - 13-18 градуса тепла. В Киеве температура ночью составит +7 +9 градусов, днем - около 20 градусов тепла, передает korrespondent.net.

В тоже время в Молдове - почти летние температуры. На Радоницу синоптики обещают теплую и солнечную погоду. В воскресенье и понедельник на севере страны воздух прогреется до плюс 22, в центральных районах - на градус больше, а в южных термометры покажут 24 градуса. Ночью тоже будет тепло - от шести до 11 градусов тепла.

На следующей неделе сохранится теплая погода. Днем - от 19 до 24 градусов, а в среду и четверг по всей территории страны возможны дожди.





