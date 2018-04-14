На границе сектора Газа один человек погиб и более 700 были ранены

В ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа 13 апреля один палестинец погиб и более 700 были ранены. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.

"Погиб 28-летний палестинец в ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа, 701 человек ранен, в том числе 15 медиков и два журналиста", − заявил аль-Кедра. Он добавил, что 163 человека получили ранения боевыми пулями, 12 резиновыми пулями, 72 человека получили отравление от "газовых бомб". Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что в пятничных столкновениях на границе с Газой принимают участие около десяти тысяч палестинцев. Протестующие пытаются преодолеть пограничную стену, а также бросают в военных бутылки с зажигательной смесью. Израильские военные использует различные средства разгона акций протестов и огнестрельное оружие, передает korrespondent.net

Комментарии

Другие новости