Осторожнее при покупке мяса на рынках: продавцы не соблюдают правила торговли

На рынках страны не соблюдаются правила продажи мяса и молочной продукции. Продавцы работают без перчаток. Как напоминают в Национальном агентстве продовольственной безопасности, это - нарушением санитарных норм.

"При продаже мяса, рыбы, мясных и рыбных полуфабрикатов продавцу нельзя прикасаться руками к продуктам, поскольку появляется благоприятная среда для развития бактерий. Торговец должен быть в головном уборе, чистом халате или переднике и работать только в перчатках", - рассказал глава управления НАПБ Сергей Сырги.



Во время проверки мясного павильона центрального рынка столицы выяснилось, что половина продавцов работают без перчаток. Также работают торговцы в мясном и молочном павильонах рынка в Новых Аненах. Кроме того, инспекторы НАПБ зафиксировали на новоаненском рынке еще несколько нарушений санитарных норм.

"Санитарное состояние мясного павильона не соответствует нормам. Продавцы не экипированы как следует. Гигиенический инвентарь должен находится в специальном помещении", - отметил инспектор НАПБ в Новых Аненах Александр Бурлачку.



Национальное агентство продовольственной безопасности проводит проверки на всех продуктовых рынках страны с начала апреля.