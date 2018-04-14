Рэперу Моту запретили въезд в Украину

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что в страну не впустили российского рэп-исполнителя Матвея Мельникова, известного под псевдонимом Мот.

"Кто интересовался рэпером Мотом. В связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым сегодня, 13 апреля, в аэропорту Борисполь пограничники не пропустили данного гражданина РФ через границу и запретили ему въезд в Украину сроком на три года", − написал Слободян в Facebook.

В марте "черный список" Украины пополнили российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейндлих, передает korrespondent.net.