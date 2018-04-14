Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что в страну не впустили российского рэп-исполнителя Матвея Мельникова, известного под псевдонимом Мот.
"Кто интересовался рэпером Мотом. В связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым сегодня, 13 апреля, в аэропорту Борисполь пограничники не пропустили данного гражданина РФ через границу и запретили ему въезд в Украину сроком на три года", − написал Слободян в Facebook.
В марте "черный список" Украины пополнили российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейндлих, передает korrespondent.net.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет напряженным с самого утра. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md