СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

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