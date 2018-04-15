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Демаркацию молдо-украинской границы начнут летом
// фото: puerrtto.livejournal.com
20:11, 15 Apr 2018
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Молдова и Украина в июне начнут демаркацию государственной границы. Об этом сообщил по итогам заседания двусторонней профильной комиссии украинский МИД. В следующий раз она соберется в Молдове.

В минувший четверг президент Украины подписал закон о совместном контроле молдо-украинской границе. На церемонии присутствовал премьер-министр Молдовы. В ходе состоявшейся встречи Петр Порошенко и Павел Филип подтвердили готовность и впредь сотрудничать в этом направлении. 

К настоящему времени Молдова и Украина осуществляют совместный контроль на шести из 68 существующих КПП.




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