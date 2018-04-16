Кончита Вурст сообщила о положительном ВИЧ-статусе

Австрийский артист Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, сообщил в Instagram о своем положительном ВИЧ-статусе.

По словам певца, диагноз ему поставили много лет назад, но он не хотел это афишировать. Однако один из близких Нойвирту в прошлом людей стал угрожать ему распространением этой информации, пишет РИА Новости

"Я никому не позволю пугать меня и влиять на мою жизнь", — написал артист.

Нойвирт обрел мировую известность после победы на песенном конкурсе "Евровидение-2014" в сценическом амплуа женщины с бородой. В финале конкурса певец исполнил песню Rise Like a Phoenix.







