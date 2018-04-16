В Молдове празднуют второй день Радоницы

Сегодня в Молдове - второй день Радоницы. Люди идут на кладбище, раздают поминальные дары и вспоминают ушедших.

Светлый праздник Христова Воскресения вытесняет печаль о разлуке с родными и близкими. Обычай поминовения усопших пришел от римлян, которые культивировали уважение к памяти предков.

С течением времени традиции изменились, но суть осталась прежней: самое главное в этот день – отдать дань памяти и уважения родственникам, близким и друзьям, которых нет с нами.



В Радоницу на могилы приносят свечи, ладан, живые цветы, крашенки и куличи.





