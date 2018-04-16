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Статистика: несовершеннолетние дети стали вдвое чаще убегать из дома
// фото: Cherinfo.ru
12:00, 16 Apr 2018
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Почти 200 несовершеннолетних сбежали из дома или центров временного размещения за первые три месяца нынешнего года. Это на 40 процентов больше, чем в тот же период 2017-го. Таковы данные Генинспектората полиции.

Около 50% сбежавших из дому сделали это впервые, 106 несовершеннолетних ранее уже предпринимали подобные попытки. 

Возраст большинства сбегавших из дому детей - 14- 15 лет. Мальчиков среди них больше, чем девочек. 

Примечательно, что попытки сбежать делали дети из полных семей. 127 из них были из сельских местностей, остальные - из городов. 

Чаще всего в побег несовершеннолетние пускаются в дневное время, только 45 ушли из дому вечером и лишь семеро ночью.  

По данным полиции, родители или родственники сообщают о пропаже несовершеннолетних, как правило, через два дня. Задерживаются с заявлениями те, кто пытается искать детей собственными силами. Хотя есть и такие, кому безразлична судьба отпрысков.

В настоящее время под наблюдением полиции находятся более полутора тысяч несовершеннолетних и 670 родителей.





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