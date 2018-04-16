Посреди Комрата образовалась яма глубиной три метра. ФОТО

В Комрате на одной из центральных улиц образовался провал глубиной три метра. Такие инциденты в гагаузской столице не редкость - ведь город стоит на катакомбах.

Совсем недавно огромная дыра зияла на этом месте. Мемориал славы просел почти на метр. Дома в центре тоже грозят уйти под землю.

Местные власти сетуют, что средств на укрепление подземных галерей нет. Нашли деньги - два миллиона леев - только на строительство дренажной системы. Сейчас подумывают превратить катакомбы в туристический объект.



"Геллереи проходят через весь город и соединяли две церкви. Мы хотим соединить все сооружения между собой, чтобы привлечь туристов. Первый проект транш составит 200 тысяч евро", - сказал мэр Комрата Сергей Анастасов.



"Тут когда-то был бар, мы думали сделать как дегустацию вин, молдавскии вин, привлечь сюда разные кампании, разные сорта", - cказала владелица кафе Мария Басова.



Правда, местные жители свои подвалы под туробъекты отдавать пока не готовы.



"Когда иследовали, в одном источнике мы нашли что таких сооружений которые идут от храма все три - в Киеве, Новгородский храм и наш", - cообщил активист НПО "Культурное наследие Буджака" Вндрей Шевель.



По разным данным, возраст комратских катакомб может достигать 800 лет.





