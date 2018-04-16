В Британии грабитель остался без добычи из-за ветра

Камеры видеонаблюдения в британском городе Дройлсдене запечатлели неудачное ограбление. Грабитель лишился своей добычи из-за порыва ветра.

На записи видно, что мужчина после ограбления туристического агентства пытался спрятать наличные под одеждой, однако банкноты выпали, а ветер разбросал их по улице, передает BBC News.

Это застало врасплох грабителя: сначала он застыл на месте, потом стал что-то сигнализировать своему подельнику, который также попал на видео, а затем и вовсе решил ретироваться.

Видеозапись распространила полиция графства Большой Манчестер. Правоохранители обратились к местным жителям, ставшим свидетелями преступления, с просьбой оказать содействие в его расследовании, сообщает iz.ru.