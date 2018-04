На записи видно, что мужчина после ограбления туристического агентства пытался спрятать наличные под одеждой, однако банкноты выпали, а ветер разбросал их по улице, передает BBC News.

Это застало врасплох грабителя: сначала он застыл на месте, потом стал что-то сигнализировать своему подельнику, который также попал на видео, а затем и вовсе решил ретироваться.

Видеозапись распространила полиция графства Большой Манчестер. Правоохранители обратились к местным жителям, ставшим свидетелями преступления, с просьбой оказать содействие в его расследовании, сообщает iz.ru.

When a gust of wind intervenes in a robbery https://t.co/ursHH8vvQg pic.twitter.com/5jI70YUptW