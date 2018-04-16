Почти две тысячи чиновников привлекли к ответственности после ЧП в Кемерово

Почти 2 тысячи чиновников и 500 компаний привлечены к административной ответственности в ходе проверок зданий с массовым пребыванием людей, начатой после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

К административной ответственности привлечены 1,8 тысячи должностных лиц и свыше 500 юридических лиц", — сказал в понедельник Еникеев в ходе селекторного совещания. Как сообщает РИА Новости, массовые проверки торговых центров на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.







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