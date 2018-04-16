Во власти стихии: трейлер попал в самый центр торнадо в США: ВИДЕО

В интернете появилось жуткое видео, снятое в штате Арканзас. Автор ролика, Саванна, рассказывает, что вместе с мужем Брэндоном она возвращалась домой после покупки нового трейлера.

Женщина решила поснимать красивые облака, когда вдруг они превратились в гигантский, стремительно надвигающийся торнадо. Брэндон изо всех сил жал на газ, чтобы обогнать стихию, однако ему это не удалось.

Вихрь обрушился на новенький трейлер, разнеся его в щепки и обрушив в придорожную канаву. К счастью, как сообщается, Саванна и Брэндон отделались легкими травмами.

В пятницу и субботу на США обрушились снегопады, дожди и бури. Только в Арканзасе национальная погодная служба получила 17 сообщений о торнадо в Арканзасе, Луизиане, Миссури и Техасе. Как минимум четыре человека пострадали, повреждены около 160 зданий, передаёт 5-tv.ru.