В Домодедово у самолёта пробило дно золотыми слитками

Самолёт авиакомпании S7 не смог вылететь из Домодедово в Испанию из-за пробивших дно лайнера золотых слитков.

Сообщается, что в грузовой отсек лайнера, который должен был следовать в Аликанте, помимо багажа погрузили золото. Во время погрузки оно упало и пробило дно отсека.

Как сообщает life.ru, пассажиров, которые к этому времени уже были на борту самолёта, попросили покинуть салон. Самолёт заменили, и они улетели на другом.

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