В Нью-Йорке адвокат поджёг себя в знак протеста против загрязнения природы

Известный американский адвокат Дэвид Баккел поджёг себя в парке нью-йоркского района Бруклин в знак протеста против загрязнения окружающей среды. Как сообщает газета New York Times, правозащитник отправил изданию письмо перед тем, как совершить этот шаг.

60-летний Баккел объяснил отчаянный поступок тем, что "загрязнение воздуха, почвы, воды и атмосферы разрушает нашу планету, делая её непригодной для проживания". Полиция объявила, что от полученных ожогов адвокат скончался. Дэвид Баккел был известен в США своей правозащитной деятельностью. В частности, он долгое время боролся за права представителей ЛГБТ-сообщества, затем переключился на природоохранную деятельность, cообщает Лайф.ру.

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