Из-за ледяных дождей в Торонто произошло более 550 аварий

В результате ледяных дождей в канадском Торонто и ближайших пригородах за сутки произошло более 550 дорожно-транспортных происшествий.

По данным полиции, основной причиной ДТП стало обледенение дорожного полотна. Отмечается, что в результате инцидентов водители и пассажиры получали незначительные травмы, сообщений о погибших к настоящему моменту не поступало.

В Международном аэропорту Пирсон из-за ледяных дождей на данный момент отменено порядка 250 авиарейсов.

Кроме того, по данным энергосетевой компании Hydro One, около 6 тыс. человек остались без электроэнергии в результате обрушившейся на регион стихии.

Ранее стало известно, что в канадской агломерации Большой Торонто произошло более 200 ДТП из-за обрушившегося на регион ледяного дождя, cообщает RT.

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