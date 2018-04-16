Маршрутка врезалась в грузовик в Одессе: пострадали 11 человек

Маршрутное такси и грузовой автомобиль столкнулись в Одессе, пострадали 11 человек, сообщила в понедельник пресс-служба патрульной полиции города.

По данным полиции, авария произошла около 6.30, водитель маршрутки не предоставил преимущество в движении грузовику, в результате чего автомобили столкнулись.

"В результате ДТП за медицинской помощью обратились 11 человек", — цитирует сообщение полиции агентство УНИАН. На месте работает полиция.





