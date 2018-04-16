В США призывают бойкотировать Starbucks

После инцидента в Филадельфии, когда двум чернокожим мужчинам запретили воспользоваться туалетом в Starbucks, в соцсетях стали призывать к бойкоту сети кофеен. Об этом сообщает CNBC.

Скандал произошел в четверг, когда двое афроамериканцев зашли в кофейню и остались там ждать своего друга. При этом оба посетителя ничего не заказывали. Когда один из них захотел зайти в туалет, работники заведения заявили, что он предназначен только для клиентов. После этого их несколько раз попросили покинуть кафе, однако они отказались. Затем работники вызвали полицию, которая задержала мужчин.

Представитель полиции Ричард Росс позднее заявил, что стражи правопорядка "не сделали ничего плохого".

Позднее компания публично извинилась за произошедшее, однако об инциденте стало известно общественности, которая осудила руководство Starbucks. Хэштег #boycottstarbucks стал одним из самых популярных в американском сегменте Twitter, пишет РИА Новости

"Starbucks — одна из самых либеральных компаний. Они наняли тысячи беженцев из благих побуждений, убрали рождественские образы со своих кружек, а их глава даже поддержал Хиллари. Так увлекательно наблюдать, как либералы грызутся с либералами вокруг этого бойкота", — отметил один из пользователей.





