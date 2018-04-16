Покупатели дома в Италии нашли на диване умершего почти год назад владельца

Покупатель дома на севере Италии, пришедший осмотреть выставленную на аукцион недвижимость, обнаружил мумифицированное тело бывшего владельца, сообщили местные СМИ.

Дом в городке Валле-дель-Пазубио неподалеку от Виченцы поступил в продажу после прекращения выплат за ипотеку и оплаты коммунальных услуг. Торги должны были состояться 24 апреля и стартовать с 27 тысяч евро.

В минувшую среду один из потенциальных покупателей пришел осмотреть дом с представителем судебных органов. Внутри они внезапно обнаружили мумифицированное тело, ждавшее их на диване в сидячей позе. Испугавшись, мужчины вызвали карабинеров, пишет РИА Новости

Тело принадлежало бывшему владельцу дома, 42-летнему Вальтеру Даль-Дзотто. Его смерть произошла минувшим летом. Даль-Дзотто был одиноким и малообщительным человеком. Он жил один после смерти матери двумя годами ранее. У него оставались отец и брат, проживавшие в соседнем городе, однако связь с ними он не поддерживал. В какой-то момент Даль-Дзотто потерял работу и перестал платить по счетам. В его доме даже выключили электричество, а потом и вовсе выставили дом на продажу.







