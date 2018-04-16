В киевском парке взорвалась граната: два человека пострадали

В киевском парке Киото взорвалась граната, сообщила пресс-служба местного управления Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. "Предварительно установлено, что в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними и прохожим возник конфликт, в результате чего один из них бросил под ноги предмет, похожий на гранату", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

По данным полиции, двое пострадали, их госпитализировали. Взрывотехники изъяли на месте происшествия фрагменты гранаты Ф1. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет РИА Новости.