Дорожное движение на улице Дойна частично затруднено. ВИДЕО

Дорожное движение на улице Дойна частично затруднено. Речь идёт об участке между Балканским шоссе и кладбищем Святого Лазаря.

В связи с эти полицейские просят водителей соблюдать правила дорожного движения и проявлять терпение, а также по возможности воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, в дни празднования Радоницы на дорогах удвоили число дорожных патрулей. На каждом въезде в Кишинев дежурят мобильные группы для контроля и регулирования дорожного движения.

Вокруг кладбища обустроили почти 1200 парковочных мест для частного транспорта. Из них около 700 - на улице Дойна, 150 - на Кукорилор, 41, по сто мест на улицах Язулуй и Анкара. Припарковать машину можно и на улице Соколень.