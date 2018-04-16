СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.

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