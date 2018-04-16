Подробности дела о ссоре со стрельбой в Румынии: пострадавший - известный фотограф

Стали известны новые подробности дела о ссоре со стрельбой, котороя произошла накануне в Румынии между двумя гражданами Молдовы. Как сообщают румынские СМИ, 31-летний мужчина, получивший шесть огнестрельных ранений, - уроженец Молдовы, который десять лет назад перебрался в Одессу.

Вадим Малоголовенко занимается фотографией и обладает гражданством двух стран - Молдовы и Украины. Он женат и воспитывает дочь.



В Бистрицу, где и произошла ссора, которая закончилась стрельбой, приехали отец и сестра Вадима Малоголовенко. Они отвечают на вопросы следователей.



Румынские СМИ также опубликовали телефонную беседу с одним из знакомых пострадавшего. Он утверждает, что Малоголовенко направлялся в Венгрию, а к торговле наркотиков отношения не имеет.



Раненного мужчину в ночь с субботы на воскресенье обнаружил фермер. Его доставили в больницу Бистрицы, а затем транспортировали в Клуж.



Стрелявшего мужчину задержали. По данным полиции, пистолет он выхватил в запале ссоры, причины которой пока не сообщаются. Следствие проверяет версию о причастности задержанного к торговле наркотиками.





