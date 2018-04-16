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Пьяный мужчина зарезал собаку на глазах у ребенка
// фото: Fotolia
13:24, 16 Apr 2018
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В Санкт-Петербурге пьяный мужчина зарезал собаку на глазах у ребенка, сообщила пресс-служба местного ГУ МВД.

Инцидент произошел в субботу вечером на Детскосельском бульваре Пушкинского района. Хозяин собаки нанес ей несколько ударов ножом, свидетелем чему стал находившийся неподалеку ребенок, сказано в сообщении ведомства.

От полученных ранений животное скончалось.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками Росгвардии злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 40-летний местный житель, который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения", — добавила пресс-служба.

Как сообщает РИА Новостивозбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

В конце прошлого года в России приняли закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными. За причинение боли животному, повлекшему его увечье или смерть, можно получить до трех лет лишения свободы. За те же деяния организованной группой — до пяти лет. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были два года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.




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