Полиция в городе Тара Омской области проводит проверку после инцидента с устроенным школьницами пикником на Вечном огне монумента в память о погибших в Великой Отечественной войне, с детьми проведут воспитательную работу.
В городском паблике в соцсети "ВКонтакте" ранее был размещен кадр с записи прямого эфира в Instagram, на котором видно, как на Вечном огне в городе Тара на прутике жарятся крабовые палочки. На фотографии надпись "страдаем фигней".
"Выяснилось, что это две девочки 13 и 14 лет, одна из которых учится в гимназии (школа№1), а другая — в школе №2. Знакомы друг с другом они с детского сада. Девочка, которая учится в гимназии, отличница, активистка, висит на доске почета. В школе за ней проступков не замечали, хотя разговор с мамой показал, что есть серьезные проблемы, и когда отец уезжает на вахту, девочка становится неподконтрольной", — рассказал РИА Новости замглавы Тарского района по соцвопросам Владимир Жилин.
По его словам, вторая девочка учится в основном на "хорошо", активистка, занимается спортом. Никаких "сигналов" в отношении нее ранее не поступало.
"Пока председатель комитета по образованию поговорил с девочками, с родителями, с администрацией школ. На следующей неделе будет заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав… Понятно, что что-то где-то недоработано в семье, в обществе, в школе, но с другой стороны, сейчас не хотелось бы травить этих девочек", — сказал Жилин, добавив, что фамилии обеих есть на стене памяти монумента, а это значит, что их родственники участвовали в Великой Отечественной войне.
По словам замглавы района, девочки пока не могут объяснить свое поведение. "Никто не рыдал и особо не оправдывался, говоря, что "ну, как-то вот так произошло". Но глубинной работы еще не было. Пока все в стадии выяснения, почему такое могло произойти", — добавил он.
В свою очередь в УМВД по региону РИА Новости сообщили, что полиция проводит свою проверку по факту инцидента.
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telegraph.md