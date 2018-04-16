СМИ: Джоли потеряла сознание и попала в больницу

Анджелину Джоли увезла скорая помощь прямо из собственного дома, где она потеряла сознание. В больнице у звезды констатировали истощение. Об этом сообщает австралийский еженедельник NW.

В сообщении говориться о том, что случившееся было еще в прошлом месяце. Джоли обнаружили в доме без сознания. Кто нашел звезду и вызвал скорую в СМИ не говорят.

В понедельник, 16 апреля, на странице Джоли в Instagram появилось ее фото. На нем отчетливо видно, что звезда находится не в лучшем состоянии. Снимок актриса подписала так: "Где бы я ни была, я всегда нахожу окно и смотрю в него, мечтая быть в другом месте".

Как пишет korrespondent.net, Результаты обследования показали, что Анджелина Джоли истощена физически. Близкие к звезде источники утверждают, что проблемы с физическим и психологическим здоровьем у актрисы есть. Она якобы потеряла аппетит и сон, что привело ее к истощению. Но сама Джоли признавать проблемы отказывается.