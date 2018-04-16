В Киеве пьяный автомойщик устроил ДТП на угнанном авто

В Киеве утром 16 апреля случилось двойное ДТП с участием пьяного водителя за рулем чужого автомобиля.

Сообщается, что нетрезвый работник автомойки угнал на работе Mercedes G-Class и устроил ДТП на перекрестке улиц Мостицкой и Ужвий в Подольском районе столице. На светофоре он врезался в остановившийся на запрещающий Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos.

После столкновения виновник пытался скрыться с места происшествия, но, вероятно, оказался слишком пьяным - полицейские нашли его сидящим под столбом, пишет korrespondent.net

Проверка на месте происшествия показала 2 промилле алкоголя в крови угонщика.