Лобода показала живот в обтягивающем платье

Светлана Лобода продолжает делиться со своими подписчиками фотографиями с округлым животиком. На последнем таком фото певица появилась в атласном коротком платье мятного цвета. Снизу наряд окаймлен белым кружевом.

Сверху Лобода накинула бежевый плащ, а ноги на фото певица не показала.

Свой пост Лобода подписала отрывком из собственного интервью о второй беременности.

"Ты говорила, что очень свободолюбивый человек. Но двое маленьких детей - это уже отказ от собственной свободы, не находишь?

Я считаю, что дети дают нам крылья… В моменты каких-то жизненных неурядиц я всегда вспоминаю глаза Евы. А скоро у меня появится еще одна пара глаз, о которых я буду думать, и точно никогда не сложу руки. Наверное, самое важное в жизни — понимать кто ты и зачем ты здесь. Я - знаю. Поэтому ничто не может ограничить мою свободу." - процитировала себя Лобода.

Несколькими днями раньше, певица продемонстрировала свой живот и вовсе без одежды. Лобода облачилась в короткий джинсовый топ и джинсы, расстегнув их.

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