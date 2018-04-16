Ученые обнаружили следы войны в деревьях

Во время войны нацистские войска скрывали свой самый большой корабль «Тирпитц» облаками токсичного дыма. Память об этом сохранили деревья.

По древесным кольцам можно восстановить климатические изменения: тонкие кольца означают холодный год, широкие — теплый. Но как показали исследования дендролога Клаудии Хартл деревья в Кофьорде на севере Скандинавии не образовали колец в 1945 году, сообщает LiveScience.

Дело в том, что в 1944 году там базировался немецкий линкор «Тирпитц», который маскировали выбросами хлорсульфоновой кислоты, токсичной жидкости, которая создает дымовые завесы. Именно они отразились на состоянии деревьев, передает Моя планета.