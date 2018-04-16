На улицах Лондона пасется стадо оленей

На улицах Лондона пасется стадо оленей. Жители британской столицы были удивлены, наблюдая, как они дерутся на рогах прямо перед окнами.

Своими оленями славится Виндзоский замок, а также самые роскошные дома Лондона. Но теперь и жители обыкновенных спальных кварталов в Ромфорде и Эссексе могут похвастаться тем же. Как-то утром они обнаружили, что в окрестностях тоже пасется стадо рогатых парнокопытных. И непохоже, что стадо куда-то уйдет, потому что люди начали их подкармливать. Пока все довольны — ведь необычно выйти из машины и обнаружить, что 20 оленей смотрят на тебя. Некоторые семьи нашли себе уже питомцев, которые регулярно подходят за едой. Особенно увлекательно смотреть, как они дерутся, сталкиваясь рогами, сообщает Daily Mail.

В связи с ужесточением норм охоты и отсутствием опасных хищников, сейчас бум оленей в Великобритании — их около 1,5 млн, больше, чем когда-либо за несколько сотен лет. Как писала «Моя Планета», в нашей стране даже более тесное соседство людей и оленей — на Севере.

Эксперты говорят, что для диких животных необычно быть такими расслабленными в человеческой компании. Возможно, стадо пришло из заповедника Дагнам, находящегося рядом. И предупреждают, что, если олени совсем почувствуют себя как дома, то съедят и лужайки у людей, которые им так сейчас рады, передает Моя планета.