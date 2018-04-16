Собственники торгового центра «Зимняя вишня», где 25 марта при пожаре погибли 64 человека, знали о неисправности системы пожарной безопасности здания почти два года, но так и не выделили средств на ее ремонт. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к расследованию уголовного дела о пожаре.
Договор по обслуживанию системы пожарной сигнализации был заключен между гендиректором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания—собственник «Зимней вишни») Юлией Богдановой и главой компании «Системный интегратор» Игорем Полозиненко в июле 2016 года.
Сама система была установлена томским ООО «Альфа» в 2013 году. Новый подрядчик выявил многочисленные недостатки при установке оборудования и оценил приведение противопожарной системы в соответствующее нормативам состояние в семь миллионов рублей. Средства на это выделены не были. Сейчас Богданова и Полозиненко находятся под арестом, отмечает meduza.io.
Дальнейшее обслуживание системы, по словам собеседника «Ъ», свелось, по сути, к «латанию дыр» там, где ломалось. Все выявленные неполадки фиксировались в специальном журнале и устранялись, если судить по записям, в течение трех часов. Во всех случаях собственник ставился в известность. Последняя запись в журнале помечена 19 марта.
Всего по делу о пожаре в «Зимней вишне» арестованы восемь человек. Это управляющая торговым центром, генеральный и технический директор компании-собственника, руководитель и сотрудник компании, установившей систему противопожарной безопасности, бывший начальник инспекции Госстройназдора, охранник ТЦ и начальник пожарного караула.
Через неделю после пожара в «Зимней вишне», в результате которого погибли более 40 детей, в отставку подал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, заявив, что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя».
Исполняющим обязанности главы Кузбасса был назначен Сергей Цивилев. 16 апреля он объявил о реорганизации системы управления областью, отправив в отставку четырех своих заместителей.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет отмечен высокой активностью. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ЛЕВ
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ДЕВА
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День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md