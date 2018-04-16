В России начали блокировать Telegram

Провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Информация о данных интернет-ресурсах (сайтам „Телеграма“) в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — приводит агентство сообщение ведомства.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство также потребует от Apple и Google удалить приложение Telegram из своих магазинов.

При этом сайт Роскомнадзора и его сервис проверки доступности ресурсов на момент написания новости был недоступен. В реестре «Роскомсвободы», которая следит за блокировкой сайтов, серверы Telegram пока не появились.

13 апреля судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора о блокировке Telegram, рассмотрев его за 20 минут в отсутствии представителей мессенджера.

Поводом для иска стал отказ Telegram передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. В Роскомнадзоре отметили, что готовы восстановить доступ к мессенджеру, как только он выполнит требования, напоминает meduza.io.