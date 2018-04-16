Тигры, слоны, носороги, панды и гориллы являются настоящими суперзвёздами нашего времени. Животные регулярно становятся героями кино и мультфильмов, а их изображения появляются на рекламных плакатах чаще голливудских актёров и спортсменов. Но то, что действительно объединяет эти виды, – все они находятся под угрозой исчезновения.
Многие коммерческие и государственные организации полагают, что использование образов самых известных представителей Красной книги вызывает сострадание и помогает привлечь внимание к проблемам экологии. Однако результаты нового международного исследования, опубликованные в журнале PLOS Biology, показывают, что чрезмерная популярность исчезающих животных лишь сильней подталкивает их к грани полного вымирания.
Команда учёных под руководством известного эколога Уильяма Риппли (William Ripple) из Университета Орегона решила выяснить, каких животных люди считают наиболее "харизматичными". Для этого были проведены многочисленные опросы в школах, университетах и на сайтах зоопарков. В результате в тройку вошли тигры, львы и слоны, за которыми следовали жирафы, леопарды, панды, гепарды, белые медведи, волки и гориллы, пишет vesti.ru.
Многие вымирающие виды животных так часто появляются в поп-культуре и рекламе, что в сознании людей возникают целые "виртуальные популяции", которые кажутся им гораздо более процветающими, чем популяции, существующие в действительности. Например, ведущий автор исследования Франк Курчам (Franck Courchamp) из Парижского университета подсчитал, что среднестатистический житель Франции видит на фотографиях, логотипах и в мультфильмах больше виртуальных львов, чем их на самом деле осталось в дикой природе. В той же стране в 2010 году были проданы более 800 тысяч игрушечных жирафов "Софи", что в восемь раз превышает количество жирафов, сохранившихся в Африке.
"Похоже, что появление этих любимых животных в магазинах, в фильмах и на телевидении вводит публику в заблуждение, заставляя поверить, что с ними всё в порядке, – говорит Риппли. – Если мы не будем прилагать согласованные усилия по спасению исчезающих видов, это будет единственный способ их увидеть".
Особая популярность крупных животных, таких как слоны и носороги, не только заставляет людей поверить в то, что для их сохранения делается всё возможное и что они в безопасности, но и задвигает в тень множество менее заметных видов.
Учёные считают, что компании, использующие образы животных, находящихся на грани исчезновения, должны как минимум уделять больше внимания распространению информации, способствующей их сохранению, или перечислять часть доходов от использования образов непосредственно на спасение вымирающих видов.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md