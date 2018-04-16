Sega возродит легендарную приставку Mega Drive

Японская компания Sega анонсировала выпуск обновленной версии знаменитой игровой приставки Mega Drive, пишет The Verge.

Ожидается, что консоль под названием Mega Drive Mini будет выпущена в этом году, а ее выход будет приурочен к 30-летнему юбилею оригинальной приставки. О цене или детальных характеристиках Sega Mega Drive Mini пока не сообщается, но известно, что она получил набор из классических игр для оригинальной консоли. Кроме того, внешний вид продемонстрированной приставки позволяет предположить, что она получит поддержку классических картриджей с играми.

Оригинальная приставка Mega Drive была выпущена в Японии в октябре 1988 года, а в Северной Америке консоль появилась в продаже в августе 1989 года. В общей сложности компания продала 30 млн приставок Mega Drive, передает newsru.com.