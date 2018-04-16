Археологи нашли погранзаставу времён Александра Македонского

Учёные Института археологии РАН (ИА РАН) совместно с узбекскими коллегами исследовали цитадель бактрийской пограничной крепости Узундара, построенной в III веке до нашей эры. Они реконструировали план всей крепости и обнаружили множество предметов, раскрывающих детали жизни военного гарнизона на окраине эллинистического мира.

Бактрия занимала плодородную равнину с множеством оазисов и была окружена горами – горной цепью Гиндукуш на юге и отрогами Памира на востоке и севере.

Во время похода Александра Македонского в Индию Бактрия была завоёвана, и в 329–327 году до нашей эры вошла в состав империи Александра, который, по утверждению античных историков, женился на бактрийской княжне Роксане. В это время в Бактрии начинается строительство полисов и эллинистических военных поселений, пишет vesti.ru

Выяснилось, что крепость очень хорошо сохранилась: каменные стены на глиняном растворе до сих пор имеют до пяти метров в высоту. В 2017 году исследователи вскрыли почти всю территорию цитадели крепости и впервые смогли составить предварительный план эллинистической восточной пограничной крепости и планы основных архитектурных сооружений внутри её цитадели.

Узундара состояла из основного четырёхугольника ромбовидной формы, треугольной цитадели площадью более 1700 квадратных метров (около трети футбольного поля), окружённой мощными двойными стенами с внутренней галереей шириной около девяти метров, и выносных стен, которые были укреплены 13 прямоугольными бастионами-башнями, три из которых также были выносные. Общая протяженность фортификационных укреплений достигает одного километра.

Это была пограничная застава, воины которой контролировали территорию и защищали плодородные оазисы Бактрии от набегов кочевников. В крепости археологи нашли свыше 300 наконечников стрел, более 300 каменных ядер для пращи, дротики, фрагменты железных и бронзовых панцирных пластин и деталей конской упряжи. Судя по этим находкам, гарнизон, стоявший в крепости, мог вести дистанционный бой и отражать прорывы кочевников на отдельных участках границы. Именно эти воины принимали первый удар и сообщали через систему сигнальных огней о надвигающейся опасности. Но в случае серьёзной угрозы их сил было бы явно недостаточно и, вероятно, в таких случаях из центральных районов страны выдвигались тяжеловооружённые силы Греко-Бактрии.

В центре цитадели археологи обнаружили не имеющий аналогов среди памятников того времени скальный комплекс. Он представляет собой здание с вырубленными в скале двумя подвалами. Один из них, размерами десять на пять метров и глубиной четыре метра, был полностью обшит изнутри крупными свинцовыми пластинами. Вероятно, это был дом стратега со складом, в котором хранились запасы продовольствия и воды на случай осады.

Перед крепостью находилась торговая площадка, на которую приезжали с продуктами и ремесленными товарами торговцы (скорее всего, жители окрестных поселений).

Археологи обнаружили и великолепной сохранности монеты Антиоха I и всех правителей Греко-Бактрийского царства от Диодота до Гелиокла самого разного номинала – от серебряных драхм до медных лепт. Разнообразие монет и их количество полностью подтверждают мнение, что Бактрия в эпоху эллинизма входила в систему развитого денежного обращения.

Находки в крепости Узундара особенно ценны тем, что они получены с однослойного памятника, не перекрытого многометровыми поздними культурными наслоениями. Это позволяет воссоздать обоснованную и хронологически точную картину жизни пограничной крепости древней Бактрии со времён похода Александра Македонского до падения Греко-Бактрии под ударами кочевников в середине II века до нашей эры.