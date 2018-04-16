Криштиану Роналду признался друзьям, что не может забыть Ирину Шейк

Лидер мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду до сих пор сожалеет о расставании с российской моделью Ириной Шейк. В этом, по данным британского таблоида The Sun, 32-летний футболист сознался своим друзьям.

Звездная пара распалась три года назад после пятилетних отношений, напоминает newsru.com.

По данным источника, Роналду до сих пор любит россиянку и интересуется ее жизнью, ревнуя к новому возлюбленному. При этом он никогда не думал, что Ирина уйдет от него.

По словам спортсмена, именно Шейк стала инициатором разрыва, так как хотела ребенка, а ее спутник был целиком сосредоточен на футболе.

Теперь португалец приревновал Шейк к 43-летнему голливудскому актеру Брэдли Куперу, которому Шейк уже успела родить дочь.

Напомним, что пятикратный обладатель золотого мяча с ноября 2016 года встречается с 23-летней испанской моделью Джорджиной Родригес. В ноябре прошлого года у пары родилась дочка, которую родители назвали Аланой Мартиной. Также у Роналду есть еще трое детей от суррогатных матерей - семилетний Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017 года близнецы Ева и Матео.



