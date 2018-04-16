12 сотрудников Apple арестовали за утечку информации

Руководство Apple напомнило сотрудникам об ответственности за передачу третьим лицам, включая СМИ, конфиденциальной информации, припугнув судами и тюрьмой. Это, впрочем, не помешало кому-то "слить" обращение, опубликованное в закрытом корпоративном блоге Apple, журналистам Bloomberg.

В документе сказано, что в прошлом году в компании "поймали 29 авторов утечек", причем 12 из них были арестованы. "Эти люди не просто теряют работу, они могут столкнуться с тем, что устроиться куда-либо после этого крайне проблематично", — предупредили работников Apple. В компании отказались прокомментировать попавший в прессу документ.

В числе прочих утечек, виновных в которых разоблачили, в Apple назвали появление информации о задержке ранее планировавшихся инноваций в ПО iPhone, а также слив летом 2017-го программных пакетов, анализ которых позволил задолго до официального анонса раскрыть важные особенности iPhone X и Apple Watch 3, пишет vesti.ru

Публикация информации о пока не анонсированном продукте может отрицательно повлиять на продажи моделей предыдущего поколения, помочь конкурентам быстрее разработать аналогичный продукт или снизить продажи новинки после запуска. "Мы хотим иметь возможность рассказать нашим покупателям, почему продукт великолепен, а не чтобы об этом некачественно рассказывал кто-то еще", — поясняется в документе.

Apple давно известна тем, что разрабатывает новые продукты в условиях строжайшей секретности. В 2012-м генеральный директор Тим Кук пообещал удвоить усилия в борьбе с утечками. Несмотря на это информация продолжила просачиваться в СМИ, которые стремятся удовлетворить интерес к будущим новинкам. И дело далеко не только в любопытных гаджетоманах — акции Apple, самой дорогой компании в мире, являются частью портфелей крупнейших мировых инвестиционных фондов.