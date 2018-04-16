Руководство Apple напомнило сотрудникам об ответственности за передачу третьим лицам, включая СМИ, конфиденциальной информации, припугнув судами и тюрьмой. Это, впрочем, не помешало кому-то "слить" обращение, опубликованное в закрытом корпоративном блоге Apple, журналистам Bloomberg.
В документе сказано, что в прошлом году в компании "поймали 29 авторов утечек", причем 12 из них были арестованы. "Эти люди не просто теряют работу, они могут столкнуться с тем, что устроиться куда-либо после этого крайне проблематично", — предупредили работников Apple. В компании отказались прокомментировать попавший в прессу документ.
В числе прочих утечек, виновных в которых разоблачили, в Apple назвали появление информации о задержке ранее планировавшихся инноваций в ПО iPhone, а также слив летом 2017-го программных пакетов, анализ которых позволил задолго до официального анонса раскрыть важные особенности iPhone X и Apple Watch 3, пишет vesti.ru
Публикация информации о пока не анонсированном продукте может отрицательно повлиять на продажи моделей предыдущего поколения, помочь конкурентам быстрее разработать аналогичный продукт или снизить продажи новинки после запуска. "Мы хотим иметь возможность рассказать нашим покупателям, почему продукт великолепен, а не чтобы об этом некачественно рассказывал кто-то еще", — поясняется в документе.
Apple давно известна тем, что разрабатывает новые продукты в условиях строжайшей секретности. В 2012-м генеральный директор Тим Кук пообещал удвоить усилия в борьбе с утечками. Несмотря на это информация продолжила просачиваться в СМИ, которые стремятся удовлетворить интерес к будущим новинкам. И дело далеко не только в любопытных гаджетоманах — акции Apple, самой дорогой компании в мире, являются частью портфелей крупнейших мировых инвестиционных фондов.
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ОВЕН
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День будет отмечен высокой активностью. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ТЕЛЕЦ
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Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md