Германские эксперты определили пятерку самых надежных машин старше 10 лет

Эксперты германской ассоциации технической инспекции и сертификации (TUV), которая занимается техосмотрами автомобилей на территории этой страны, определили пятерку самых надежных автомобилей возрастом более 10 лет. Рейтинг составлен на процентном соотношении количества поломок машин к пробегу.

В результате на первом месте оказалась германская модель Porsche 911 соответствующего возраста, у которой 12,2% поломок при среднем пробеге 75 тысяч километров.

Вторая строчка досталось японской Toyota Corolla Verso: 15,3% автомобилей с поломками при среднем пробеге в 135 тыс. км.

Замыкает первую тройку другая японская модель - Mazda 2, у которой 16,3% неполадок при среднем пробеге 97 тыс. км.

На четвертой позиции оказался американский Ford Fusion: 17,8% автомобилей с поломками при среднем пробеге 95 тыс. км.

Почетное пятое место заняла японская Toyota Corolla: 18,2% машин с поломками при среднем пробеге в 114 тыс. км, передает newsru.com.