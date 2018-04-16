CNN показал последствия "идеальной операции" в Сирии

В США опубликованы спутниковые снимки трех объектов в Сирии, которые были разрушены ударами США, Великобритании и Франции. Снимки предоставлены американской компанией DigitalGlobe и опубликованы газетой The Washington Post.

На первой паре снимков запечатлен исследовательский центр Барзе в окрестностях Дамаска до и после авиаударов: сообщается, что по нему был нанесен удар 76 ракетами. По заявлению американских военных, здание центра разрушено, и что в области химического оружия Сирия "отброшена на годы назад".

Также опубликованы снимки еще двух объектов — это постройки в поле близ города Хомс. Заявлено, что это склад химоружия и бункеры комплекса Химс Шиншар. По заявлению Пентагона, склад разрушен, а бункерам нанесен ущерб.