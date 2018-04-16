В центре Москвы обрушилась 102-летняя пятиэтажка

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы подтвердили, что в центре столицы в воскресенье частично обрушилась наружная стена дома номер 12 по Пушкареву переулку. Стена провалилась внутрь здания. Это пятиэтажное здание 1916 года постройки, жильцы из него выселены, дом находился на реконструкции. Поэтому людей там не было, никто не пострадал.

Жильцов расположенных рядом домов попросили выйти на улицу для обеспечения безопасности. На место происшествия прибыли представители оперативных служб, в настоящее время они обследуют конструкцию здания.

Ранее осведомленный источник агентства сообщил, что из соседних домов эвакуированы более 60 человек, в том числе дети. Их временно разместили в филиале театра имени Маяковского, пишет "Интерфакс".