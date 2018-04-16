В Лондоне открылся хоррор-отель с интерактивными ужасами

В Лондоне открылся хоррор-отель, в котором постояльцы могут побыть гостями одного из самых известных серийных убийц в истории человечества - Генри Говарда Холмса.

Создатели The Hollow Hotel обещают подарить своим гостям незабываемые эмоции и мощнейший выброс адреналина, предлагая прогулки по таинственным лабиринтам с многочисленными "смертельными" ловушками, которые нужно разгадать, чтобы остаться в живых, пишет Cosmopolitan.

Создатели отеля утверждают, что шоу, в которое вовлекут всех постояльцев, будет по-настоящему жутким. "Если вы слушаете шепот в этих извилистых коридорах, вы растворяетесь в нем по мере того, как с каждым поворотом погружаетесь все дальше и дальше, и вот - вы уже не можете вернуться", - так описывают приключение на сайте отеля.

Вдохновением для создания отеля послужила история Генри Говарда Холмса, которого в мировой прессе сокращенно называют HHHolmes. Он стал первым официально зарегистрированным серийным убийцей в США, был изощренным и изобретательным маньяком, который для удовлетворения своих больных фантазий даже построил собственный отель. Многочисленные постояльцы гостиницы исчезали в ее комнатах и коридорах, а родные считали их пропавшими без вести. Генри Холмс оборудовал номера газовыми трубами, чтобы иметь возможность травить своих жертв. Он запирал и мучил своих постояльцев, работников и случайных посетителей в звуконепроницаемых комнатах, а трупы сбрасывал по специальной трубе в подвал, где устроил импровизированную скотобойню. Убийца тщательно избавлялся от тел, очищая кости от мяса и кожи, а скелеты продавал в медицинские школы. Некоторых жертв маньяк сжигал в гигантской печи или растворял в кислоте.

По сведениям Wiki, только во время Чикагской ярмарки 1893 года пропало около 50 туристов.

Номера в The Hollow Hotel стоят от 44 фунтов с человека за полуторачасовое шоу, в котором могут участвовать только люди, которым уже исполнилось 18 лет, передает newsru.com.