В Пакистане беременную певицу застрелили после отказа петь стоя

Полиция провинции Синд в Пакистане расследует дерзкое и циничное убийство молодой артистки на сцене, по которой открыл стрельбу один из зрителей. По предварительной версии, слушатели были оскорблены тем, что девушка пыталась выступать сидя, поскольку была беременна и плохо себя чувствовала. Момент расправы попал на видео, которое затем опубликовали в интернете.

Жертвой убийцы стала 24-летняя певица Симона Самун, пишет Daily Pakistan. Ее пригласили попеть на празднике в деревне Канга, недалеко от города Ларкана. Однако девушка начала выступление на импровизированной сцене в сидячем положении.

Перед этим Самун объявила, что ей тяжело стоять, поэтому организаторы торжества пошли ей навстречу. Однако во время выступления зрители стали выражать возмущение в связи с "неуважительным" поведением певицы. Они неоднократно требовали, чтобы артистка встала.

Трое мужчин подошли к сцене и стали бросать в певицу деньги. Подчинившись общему требованию селян, девушка встала, однако уже через 10 секунд раздались три выстрела, и Самун рухнула на пол. Девушку доставили в больницу, где она скончалась от полученных ранений.

Судя по опубликованным кадрам, на линии огня фактически оказались и несколько музыкантов, в окружении которых выступала Самун.



Муж погибшей говорит, что она не хотела вставать не по причине гордыни, а из-за плохого самочувствия и быстрой утомляемости. "Симона отказалась вставать, потому что находилась на шестом месяце (беременности. - Прим.). Ей тяжело. Зритель возмутился ее отказом, поэтому застрелил ее", - пояснил супруг потерпевшей, слова которого приводит Life.

По данным полиции, стрельбу на сельском празднике устроил Тарик Ахмед Джатой. Супруг Симоны считает, что Джату нужно судить за двойное убийство - женщины и ее неродившегося ребенка, передает newsru.com.