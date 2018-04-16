Фейсбук предложил пользователям проконтролировать безопасность своих данных

В ленте Фейсбука начало появляться предложение проверить настройки безопасности и передачи данных сторонним приложениям, подключенных к аккаунту в социальной сети.

В уведомлении отмечается, что команда Facebook делает «всё возможное» для защиты персональных данных.

При переходе по кнопке пользователь попадает в общее меню настроек, в которых он может включить двухфакторную аутентификацию, отключить использующие его персональные данные приложения или указать, кто может найти его с помощью номера телефона или адреса электронной почты, передает tjournal.ru.

О намерении администрации Фейсбука предупреждать пользователей о возможной небезопасности их данных стало известно из речи Марка Цукерберга на слушаниях в Конгрессе США. Он также пообещал жёстко ограничить объём данных, которые алгоритмы социальной сети отдают приложениям от сторонних разработчиков.

Американские журналисты отмечали, что с главной страницы Фейсбука очень сложно выйти в меню, отвечающее за настройки конфиденциальности. Репортёры предположили, что конгрессменам не хватило бы отведённых на вопросы пяти минут, чтобы найти эти настройки в соцсети.

11 и 12 апреля Цукерберг выступал на слушаниях в Конгрессе США и отвечал на вопросы о безопасности Фейсбука. Слушания созвали из-за скандалов вокруг соцсети, связанных с утечкой персональных данных пользователей и акциями российских хакеров во время президентской кампании 2016 года.