Авиадебоширки напились водки и разбили друг другу носы

Три пьяные девушки устроили драку во время рейса Гатвик — Тенерифе, выполнявшегося авиакомпанией-лоукостером EasyJet. Об этом сообщает The Sun.

Очевидцы засняли на видео, как члены экипажа разнимают дерущихся и хватающих друг друга за волосы авиадебоширок.

«Никто не ожидал, что это произойдет. Они явно были подругами, сидели, распивали водку Grey Goose и обнимались. Но через минуту они начали орать. Девушки спорили и оскорбляли друг друга матерными словами. Другие пассажиры пожаловались экипажу, и стюардесса забрала у них водку. После этого брюнетка набросилась на блондинку с криком и начала выдирать ей волосы. Мы перепугались, что кто-то может серьезно пострадать», — рассказала пассажирка Энджи Диллоуэй.

В результате драки одной из девушек разбили лицо, пишет lenta.ru

Представители авиакомпании сообщили, что в аэропорту Тенерифе пьяных дебоширок ожидала полиция.

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