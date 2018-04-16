В курортных поселках Одесской области проведут масштабные антитеррористические учения

С 17 по 20 апреля Антитеррористический центр при СБУ проведет на побережье Одесской области учения.

Как сообщило сегодня управление Службы безопасности Украины в Одесской области, речь идет о населенных пунктах Затока, Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающих к ним территориях, передает dumskaya.net.

Кроме подразделений СБУ, в учениях примут участие сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины.

«Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенных пунктах спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам. Также просим соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д.» — подчеркнули в управлении.

Спецслужба напоминает, что в соответствии с постановлением Кабмина от 18 февраля 2016 года, руководство центра установило для Одесской области «желтый» уровень террористической угрозы.