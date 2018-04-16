В одном из китайских регионов молодые китайцы массово скупают могилы. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
В китайском уезде Тунчэн в провинции Хубэй на востоке центральной части страны выкуплены 80 тысяч могил для живых людей, среди которых много детей младше 10 лет. Более 95 процентов от 78 тысяч жителей уезда старше 60 лет, а также многие молодые люди уже приобрели для себя могилы и подготовили их.
Многочисленные пустые могилы заполонили поля уезда и появились вдоль обочин дорог. На многих надгробиях уже написано имя будущего владельца и дата его рождения, пишет lenta.ru
Причиной тому стала местная традиция. К 30 годам человек, как правило, обустраивает для себя последнее пристанище. Жители уезда по-разному относятся к ней. Пользователь китайской социальной сети Weibo Chenxi отметил, что с этим стоит бороться, так как «земля — это общественный ресурс». На это ему ответили, что люди «имеют право выкупать на ней участки и делать с ними все, что угодно».
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет отмечен высокой активностью. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ЛЕВ
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Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для деловых начинаний. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md