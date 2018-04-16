Ученые Эдинбургского университета в Великобритании выяснили, что прием парацетамола и ибупрофена во время беременности наносит вред репродуктивной системе плода. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи оценили влияние парацетамола и ибупрофена на образцы тканей тестикул и яичников человеческих зародышей. Оказалось, что в биологических образцах, которые подвергались воздействию одного из двух препаратов в течение недели, уменьшилось количество клеток зародышевой линии, которые являются предшественниками половых гамет (сперматозоидов и яйцеклеток).
Парацетамол способствовал уменьшению количества зародышевых клеток на 40 процентов, ибупрофен — на 50 процентов. По словам ученых, в результате у девочек может сократиться количество яйцеклеток, что приведет к преждевременному наступлению менопаузы, которая в норме бывает у женщин 49-52-летнего возраста. У мальчиков изменения в тестикулярной ткани способствуют гипосперматогенезу — недостаточному производству сперматозоидов, пишет lenta.ru
Результаты экспериментов с участием крыс, которым пересадили кусочки человеческой ткани, состоящей из мужских зародышевых клеток, показали, что прием парацетамола в течение дня снижало количество сперматозоидов на 17 процентов.
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telegraph.md