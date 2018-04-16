Следователи спустя 6 лет нашли женщину, бросившую младенца умирать на морозе

Башкирские следователи нашли женщину, которая 6 лет назад оставила своего новорожденного сына умирать на морозе. В ходе расследования были проведены генетические, криминалистические, судебно-медицинские исследования, проверены более 200 женщин детородного возраста, допрошено не менее 50 свидетелей.

Подозреваемой оказалась 34-летняя жительница Туймазинского района. Она задержана, вину не признала и выдвинула алиби. Однако следователи установили ее причастность.

По данным следствия, в апреле 2012 года женщина родила дома мальчика и, завернув в полотенце, оставила его в коробке из-под обуви в лесу у села Кандры. При этом она знала, что новорожденного ждет неминуемая смерть. Как установили эксперты, малыш умер от переохлаждения, пишет ren.tv

На подозреваемую завели уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка", оно направлено в суд, сообщает СУ СК по республике.