Пьяный лихач чуть не откусил полицейскому палец

В Мордовии пьяный лихач заставил полицейских стрелять, а затем едва не откусил инспектору ДПС палец. Уличный гонщик во время погони выжимал все из стареньких жигулей. На скорости таранил ворота, вилял на дороге, но оторваться от преследователей не получилось.

После еще нескольких выстрелов одна из пуль пробила покрышку. Даже на трех колесах лихач не останавливался.

Пока другая служебная машина не заблокировала дорогу. Патрульный подбежал, чтобы задержать нарушителя, но беглец, словно бойцовский пес, сжал челюсти и укусил полицейского за руку. Как только неадекватного мужчину удалось задержать, инспектор поспешил в салон, чтобы обработать рану и зафиксировать укус на камеру, пишет ren.tv

А его коллеге тем временем удалось узнать: водитель-дебошир уже давно лишен водительских прав. Не исключено, что теперь задержанному придется попробовать на вкус еще и тюремное меню. Ему грозит уголовная ответственность.