Женщины подрались из-за игрушек в магазине для детей. ВИДЕО

В Ставрополе клиенты супермаркета едва не устроили ожесточенную драку из-за игрушек.

Родители были готовы броситься в рукопашную, лишь бы их дети были довольны. Взрослые женщины, словно подростки, носились по магазину.

В итоге догонялки закончились под всеобщий смех. Редко можно увидеть подобное представление. В драке за игрушки никто серьезно не пострадал, пишет ren.tv